Mädchen auf Beutejagd: Minderjähriges Einbrecher-Duo in Hamburg geschnappt

In Lokstedt hat ein Paar am vergangenen Sonntagmittag zwei minderjährige Mädchen in Flagranti ertappt, als diese gerade das Haus der beiden ausrauben wollten. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hat der 58-jährige Haubewohner das Einbrecher-Duo erwischt und der Polizei übergeben.

Das war wohl keine angenehme Überraschung für die 62-jährige Hausbewohnerin und ihren Lebensgefährten. Als die beiden gegen 13:20 Uhr in ihr Haus in der Erlenstraße kamen, berichten sie, hätten sie zwei junge Einbrecherinnen an der eingeschlagenen Terrassentür stehen sehen. Das ertappte Einbrecher-Duo habe sofort die Flucht ergriffen, wurde aber vom 58-jährigen Hausbewohner sofort verfolgt. Schließlich habe der Mann die beiden Flüchtigen festhalten können und der alarmierten Polizei übergeben.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Die Beamten haben die beiden Mädchen vorläufig festgenommen, die Hammer, Schraubendreher und anderes Einbruchswerkzeug bei sich trugen. Die Personalien der jungen Frauen konnten bisher nicht abschließend ermittelt werden. Sie wurden dem Kindernotdienst übergeben. Die Ermittlungen laufen. (got)