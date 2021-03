Luxus-Schlitten beschädigt: Trotz Sicherung: Porsche-Reifen aus Garage geklaut

Winterhude -

Richard Müller* kann es nicht fassen. Nachdem im Mai 2019 die Reifen seines geliebten Porsches aus der Tiefgarage gestohlen worden waren, hatte er vorgesorgt: Er ließ ein elektrisches Rolltor an seiner Parzelle installieren. Doppelter Schutz sozusagen. Gebracht hat es nichts – die Reifen sind nun schon wieder gestohlen worden.

Als er am Montagmorgen in die Tiefgarage seines Wohnhauses hinunterging, traute Müller seinen Augen nicht: Sein himmelblauer Porsche 911er – extrem schnell und extrem teuer – wurde erst per Wagenheber aufgebockt und dann auf Reifen, die sich lose in der Garage befanden, gelegt – und seine eigenen Reifen gestohlen.



Hamburg: Porsche-Reifen aus Garage gestohlen – waren es Serientäter?

„Das zweite Mal in anderthalb Jahren“, erzählt ein unverkennbar angesäuerter Richard Müller. „Nicht nur die Räder sind weg, sondern auch am Blech entstand Schaden.“ Den beziffert er auf 20.000 Euro, die Polizei teilte aber mit: „Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen, genauso wie die unbekannten Täter in die Garage gekommen sind“, so ein Sprecher.

Das Opfer hatte seinen Porsche eigentlich doppelt gesichert – durch ein nachträglich installiertes Rolltor. Marius Roeer Foto:

Die Täter müssen Profis gewesen sein – und gewusst haben, was sich in der Tiefgarage verbarg. Um nicht aufzufallen, klemmten sie die Batterie des Sportwagens ab. Auch grobe Einbruchsspuren sind an den Eingängen der Garage nicht erkennbar – sind es Serientäter?

Polizei Hamburg: Acht Porsche in drei Wochen aufgebrochen

Wie die MOPO erfuhr und die Polizei auch auf Nachfrage bestätigte, sind in den vergangenen drei Wochen acht Porsche in Hamburg aufgebrochen worden. In sechs Fällen wurden Reifen abmontiert, einmal das Kennzeichen und das andere Mal etwas aus dem Inneren gestohlen. Die örtlichen Kripo-Dienststellen ermitteln.

Und Richard Müller? Der ärgert sich – auch über die Tatsache, dass er die bereits vor dem jüngsten Diebstahl gekauften Videokameras nicht aufstellen und scharf schalten durfte. „Wegen der Eigentümer-Gemeinschaft“, sagt er.



Er hofft, dass seine Reifen samt Felgen wieder auftauchen – und nicht, wie beim letzten Mal, für immer verschollen bleiben.

*Name geändert