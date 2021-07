Nach einem Partyabend auf St. Pauli nochmal mit röhrendem Motor über den Kiez heizen – dies wurde einem Pärchen in der Nacht zu Sonntag zum Verhängnis. Beamte der Soko „Autoposer“ stoppten den Luxus-Mercedes und stellten ihn sicher.

Das Pärchen hatte sich nach MOPO-Informationen in einem offenbar getunten Mercedes S500-AMG (Neupreis ab 126.000 Euro) auf den Heimweg gemacht. Dabei trat die junge Frau am Lenkrad mehrfach auf das Gaspedal – und ließ den 445 PS-starken Motor in der Detlev-Bremer-Straße ordentlich röhren.

Polizei stoppt Luxus-Mercedes und stellt Auto sicher

Dies blieb der Soko „Autoposer“, die sich zufällig in der Nähe befand, nicht verborgen. In Höhe der Clemens-Schultz-Straße stoppten sie den Wagen. Nach kurzer Überprüfung war klar: An dem Auto waren offenbar unerlaubte Tunings vorgenommen worden. Der Luxuswagen wurde sichergestellt und zur Verwahrstelle verbracht.

Hier wird in den nächsten Tagen geprüft, ob die Betriebserlaubnis durch die Tunings beeinträchtig ist. Das Pärchen musste den Heimweg zu Fuß antreten.