Löscheinsatz in Hamburg: Badezimmer brennt – Bewohner verletzt

Alsterdorf –

Feueralarm in Alsterdorf. Dorthin mussten die Retter am Samstagabend ausrücken. In einem Wohnhaus stand ein Badezimmer in Flammen. Der Bewohner wurde verletzt.

Gegen 21.40 Uhr alarmiertem Anwohner eines Hauses in der Alsterdorfer Straße den Notruf und meldeten starken Qualm aus einer Erdgeschosswohnung. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hieß es zunächst, dass eine Person vermisst sei. Sofort forderten die Retter Verstärkung an.

In Hamburg: Brennendes Badezimmer fordert einen Verletzten

Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Vermisste sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gerettet hatte. Er war verletzt und kam in eine Klinik. Den Brand hatten die Retter dann rasch unter Kontrolle. Dennoch entstand durch Qualm und Ruß Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.