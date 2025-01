Einsatz in Hamburger Neubau – wegen eines Kissens

Einsatz in Barmbek-Nord: Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Neubau an der Wagenfeldstraße gerufen.

Um kurz nach 15 Uhr geriet in einer Wohnung ein Kissen auf dem Herd in Brand. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung.

Es gab keine Verletzten

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell und lüftete die stark verrauchte Wohnung. Nach etwa 40 Minuten war der Einsatz beendet.