Schlimmer Unfall in Hamburg: Lkw wendet – Motorradfahrer krachen zusammen

Schwerer Unfall auf der Barmbeker Straße in Winterhude: Zwei Motorradfahrer wurden verletzt, als ein Laster offenbar plötzlich wenden wollte.

Um kurz vor 11 Uhr am Sonntag kam es zu dem Wendemanöver in Höhe der Jarrestraße. Ein links neben dem Laster fahrender Biker wich dabei nach links in den Gegenverkehr aus. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Motorradfahrer. Beide Männer stürzten auf den Asphalt. Ob es vorher zu einer Kollision mit dem Lkw kam, ist unklar.

Schwerverletzte Biker kommen in Krankenhäuser

Die Biker wurden bei dem Unfall schwer verletzt, sollen aber laut Feuerwehr nicht in Lebensgefahr schweben. Beide kamen in Krankenhäuser, nachdem ein Notarzt sie behandelt hatte. Der Lkw-Fahrer blieb dagegen unverletzt, wurde nur vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet.

Die Polizei ließ die Barmbeker Straße voll sperren. Der Verkehr wurde abgeleitet, es kam zu größeren Staus. Etliche Trümmerteile mussten abgetragen werden. Unfallexperten wollen den genauen Hergang, der noch unbekannt ist, nun rekonstruieren. (dg)