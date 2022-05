Lkw wechselt Spur und schleift Kleinwagen mit – Ehepaar verletzt

Schockmoment in der Schnackenburgallee: Am Montag hat ein Lkw-Fahrer einen Kleinwagen erfasst, gedreht und an einem Lichtmast eingeklemmt.

Gegen 16.40 Uhr will der Lkw-Fahrer von der linken Spur auf die rechte wechseln und übersieht dabei den parallel fahrenden Kleinwagen, in dem ein Ehepaar sitzt. Das Auto wird zunächst gedreht, dann vom Lkw weitergeschoben, touchiert noch leicht ein Auto an einer Grundstückausfahrt und kommt schließlich zwischen dem Brummi und einer Laterne zum Stehen.

Unfall in Hamburg: Feuerwehr muss Insassen befreien

Aussteigen können der 60-jährige Fahrer und die 57-jährige Beifahrerin nicht. Die Türen lassen sich nicht mehr öffnen – die Feuerwehr muss helfen.

Durch den Unfall wurde das Ehepaar leicht verletzt.