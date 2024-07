Lkw-Unfall auf A7 in Hamburg – langer Stau im Feierabendverkehr

Ein Unfall auf der A7 in Höhe Rastplatz Harburger Berge hat am Mittwochmittag für eine Sperrung der Autobahn gesorgt. Ein Lkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren. Der Fahrer (54) kam verletzt in eine Klinik.

Laut Polizei habe sich das Unglück gegen 12.45 Uhr in Fahrtrichtung Süden zugetragen. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Fahrer des Lastzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke gerammt.

Feuerwehrleute befreien benommenen Fahrer aus Kabine

Der Lkw sei noch einige Meter weiter gerollt, bevor er zum Stehen kam. Feuerwehrleute befreiten den Fahrer, der kurzzeitig benommen wirkte, aus dem Führerhaus. Danach kam der 54-Jährige in eine Klinik. Eine Erkrankung am Steuer kann nicht ausgeschlossen werden.

Die A7 musste in Richtung Hannover gesperrt werden. Um 18 Uhr war immer noch nur eine Spur befahrbar, die Auffahrt Marmstorf weiterhin gesperrt – das sorgte für lange Staus im Feierabendverkehr.