Verkehrchaos am frühen Donnerstagmorgen! Ein Lkw auf der A1 ist in der Früh Brand geraten. Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ab dem Dreieck Norderelbe ist die Autobahn in beide Richtungen komplett gesperrt.

Der mit Papier beladene Lkw hat laut der Feuerwehr Hamburg an der Anschlusstelle Georgswerder in Richtung Norden Feuer gefangen und steht zurzeit im Vollbrand.

A1 Hamburg: Vollsperrung wegen Lkw-Brand

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, wurde die A1 Richtung Norden ab der Anschlussstelle Norderelbe komplett abgeriegelt. Der Verkehr wird weder um-, noch abgeleitet. Durch die „starke Rauchentwicklung“ wurde kurzzeitig auch die südliche Fahrbahn gesperrt, diese ist inzwischen aber wieder befahrbar.

Aufgrund eines Lkw-Brandes ist derzeitig die #A1 in Rtg. Norden ab dem AD #Norderelbe komplett gesperrt. Wir bitten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Sobald die Sperrung aufgehoben ist, geben wir dies bekannt.

*PEZ — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) December 23, 2021

Wie die Feuerwehr mitteilte, könnten sich die Löscharbeiten noch einige Zeit hinziehen. Zum einen gebe es auf der Autobahn eine schwierige Wasserversorgung – der Brand würde jetzt mit Schaum gelöscht werden, dazu müsse aber schnell Schaummittel rangebracht werden. Papier sei zudem im Allgemeinen kein leicht zu löschendes Material.

Wie lange die Autobahnsperrung noch anhält, ist also unklar, genauso wie die Brandursache. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.