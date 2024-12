Fahrbahn unterspült! LKW steckt fest – wichtige Straße in Ottensen komplett gesperrt

In Ottensen kommt es am Dienstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Ein Lkw ist mit dem Hinterreifen in ein Loch auf der Straße geraten und steckt fest. Die Ursache ist noch unklar.

Wie die Polizei bestätigte, passierte das Unglück, als ein Umzugslaster von der Bahrenfelder Straße abbiegen wollte. Dabei sackte das rechte Hinterrad in ein Loch: Der LKW steckt seitdem fest und blockiert den Verkehr.

Polizei sperrt Bahrenfelder Straße

Polizisten haben die Bahrenfelder Straße zwischen Lohbuschstraße und der Klausstraße gesperrt. Davon betroffen ist auch der Busverkehr. Der Lkw muss abgeschleppt werden.

Hamburg Wasser bestätigte auf Nachfrage, dass ein Ablauf zu einem Siel gebrochen sei, dadurch sei es zu einer Unterspülung der Fahrbahn gekommen. Der Schaden wird derzeit begutachtet.