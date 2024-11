Autobahn bei Hamburg: Lkw rammt Taxi – Frau in Lebensgefahr

Schlimmer Unfall am Samstagabend auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn: Ein Lkw fährt auf ein Taxi-Bus auf, dabei werden mehrere Personen verletzt. Bei einer Frau besteht sogar Lebensgefahr. Die Autobahn bleibt in Richtung Hamburg stundenlang gesperrt.

Laut Polizei kam es gegen 23.15 Uhr zu dem Unglück. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Lkw auf einen Taxi-Bus aufgefahren. Und das offenbar nahezu ungebremst. In dem Taxi wurden der Fahrer sowie drei Fahrgäste verletzt. Zwei schwer verletzte Frauen (30 und 35 Jahre) mussten von den Rettungskräften befreit werden. Bei der 35-Jährigen besteht Lebensgefahr.

Mehrere Verletzte nach Unfall auf A24 – Frau in Lebensgefahr

Alle Insassen des Taxis kamen in umliegende Kliniken. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen, darunter auch aus Hamburg, waren im Einsatz. Rund 40 Retter waren vor Ort. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Hamburg. Die Sperrung dauerte bis gegen 5.20 Uhr an. Wie es zu dem Unglück kam, wird nun ermittelt.