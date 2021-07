Feuerwehreinsatz in Groß Flottbek. Dort blieb am Dienstagmorgen ein Kranwagen unter einer S-Bahnbrücke stecken. Feuerwehr und Bundespolizei rückten an. Der S-Bahnverkehr wurde zur Sicherheit zeitweise unterbrochen.

Es ist 11 Uhr, als das Unglück seinen Lauf nimmt. An der Einmündung Alexander-Zinn-Straße Ecke Onckenstraße ist ein Kleinlaster mit Kranauflieger unterwegs und will die Unterführung der S1 passieren. Plötzlich ein Rumms. Der Kranarm hat die stählerne Brücke gerammt und sitzt fest. Feuerwehr und Bundespolizei rücken an. Weil nicht klar ist, ob die Brücke bei der Kollision Schaden genommen hat, wird der S-Bahnverkehr zwischen Klein Flottbek und Othmarschen unterbrochen.

Das könnte Sie auch interessieren: LKW verliert kostbare Ladung auf Köhlbrandbrücke

Lkw rammt S-Bahnbrücke in Hamburg – Fahrt der Linie S1 vorübergehend gestoppt

Die Feuerwehrleute lassen die Luft aus den Reifen des Kranwagens ab. Der senkt sich dadurch so weit, dass das schwere Fahrzeug unter der Brücke herausgezogen werden kann. Weil keine schweren Schäden an der Brücke entstanden sind, konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden.