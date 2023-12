Lkw kracht in HVV-Bus – sechs Verletzte in Hamburg

Heftiger Unfall am Samstagabend in Hamburg: Ein Lkw krachte in einen HVV-Bus – sechs Personen wurden verletzt.

Die Schäden an dem Lkw und dem HVV-Bus lassen erahnen: Hier hat sich ein Unfall der heftigeren Art ereignet. Das Fahrerhaus des Lkw ist eingedrückt, die Windschutzscheibe zerfetzt. Beim HVV-Bus sind die Seitentüren zersplittert.

Zuvor waren die beiden Fahrzeuge gegen 19 Uhr in der Ausschläger Allee an der Kreuzung Andreas-Meyer-Straße ineinander gekracht. Nach ersten Angaben von Zeugen vor Ort soll der Bus beim Abbiegen vom Lkw gerammt worden sein.

Rettungskräfte versorgten die Insassen des HVV-Busses. André Lenthe Rettungskräfte versorgten die Insassen des HVV-Busses.

Näheres zum Unfallhergang ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Ein Polizeisprecher verwies auf die noch laufenden Ermittlungen.

Durch den Unfall wurden sechs Personen verletzt. Ein 28-Jähriger musste mit dem Verdacht auf eine Fraktur im Knöchelbereich ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen sollen zum Glück nur leicht verletzt sein.

Der Lkw-Fahrer blieb offenbar unverletzt, steht aber unter Schock. (mp)