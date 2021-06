Lieferanten in Angst: Schon wieder! Pizza-Bote in Hamburg überfallen und verletzt

Altona-Nord –

Die unheimliche Raubserie auf Pizza-Boten reißt nicht ab! Nachdem vor fünf Tagen ein Lieferservice in Billstedt und vor zwei Tagen einer in Altona überfallen wurde, gab es nun erneut einen Überfall auf einen Pizzalieferanten. Die Polizei prüft ob es eine Raubserie von immer den gleichen Tätern ist.

Los ging es am letzten Sonntag gegen zwei Uhr Nachts. In Billstedt überfielen bislang unbekannte Täter einen Pizzaboten am Fritzschweg. Ihre Beute: Zwei prall gefüllte Taschen mit Pizzen und das Handy des Fahrers (39). Ein paar Tage später dann ein Raub auf einen Sushi-Lieferanten (26) in Altona.

Überfall in Hamburg: Unbekannte bedrohen Sushi-Liferanten

Gegen 19.15 Uhr wollte der 26-jährigen Lieferant gerade eine Bestellung in der Hans-Sachs-Straße ausliefern, als die beiden maskierten Täter ihn überraschten. Sie bedrohten ihn mit einem Schlagstock und forderten ihn dazu auf, sein Bargeld herauszugeben. Auch hier konnten die Täter unerkannt entkommen. Dazu wurden in den vergangenen Wochen in Marienthal und Lurup Lieferanten jeweils mit einem Messer verletzt, in Eppendorf ein Sushi-Fahrer mit einem Messer bedroht.

Überfall auf Pizza-Boten in Hamburg – Polizei ermittelt

Nun wieder so ein Überfall. An der Bodenstedtstraße wurde in der letzten Nacht ein 26-Jähriger Pizza-Bote ausgeraubt. Zwei Männer überfielen den Boten gegen 1.35 Uhr, als er gerade ausliefern wollte. Auch hier schlug einer der Täter das Opfer mit einem Stock zu Boden. Weil der Überfallene aber laut um Hilfe rief, flüchteten die Täter in Richtung Zeiseweg. Ohne Beute.

Beide Täter sollen laut Auskunft der Polizei ca 1,75 bis 1,85 Meter groß sein und eine normale Figur haben. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tel. 4286 56789.