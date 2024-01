Zwei junge Männer, ein Streit, ein Messer: Ein 17-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Billstedt ums Leben gekommen. Die Mordkommission hat den Fall übernommen. Mit Hochdruck wird nach dem weiterhin flüchtigen Verdächtigen gefahndet, es soll bereits eine konkrete Spur geben. Das ist der Stand der Ermittlungen, das sagen Bekannte des Opfers.

Ein anonymer Rotklinker-Bau mitten in Billstedt. Der Eingang: verdreckt und nur über einen Hinterhof erreichbar. Hier soll der mutmaßliche Täter wohnen, nur wenige Schritte vom Tatort an der Legienstraße entfernt. Auf dem Vorplatz des Gebäudes soll der noch immer Flüchtige zugestochen haben.

Es war kurz vor 17 Uhr am Donnerstagabend, als Passanten den Notruf wählten: Der erst 17 Jahre alte Mustafa S. hatte sich mit einer schweren Wunde am Bauch auf die Billstedter Hauptstraße, eine stark frequentierte Einkaufsmeile, geschleppt. Sanitäter und ein Notarzt versorgten den Jugendlichen, der mutmaßlich durch ein Messer verletzt worden war.

Der 17-Jährige Mustafa verlor bei der Attacke sein Leben. RUEGA Der 17-Jährige Mustafa verlor bei der Attacke sein Leben.

Mustafa S. kam in ein Krankenhaus, Ärzte kämpften um das Leben des jungen Mannes – am Ende vergeblich. In der Nacht zum Freitag erlag er seinen schweren Verletzungen. Das Kriseninterventionsteam des DRK übernahm die psychosoziale Betreuung der Familienangehörigen des Verstorbenen, so ein Polizeisprecher.

Es hatten sich nach dem Messerangriff direkt erste Hinweise auf den mutmaßlichen Täter ergeben. Die Polizei ließ den Bereich um das besagte Hochhaus sperren, Spezialkräfte stürmten die Wohnung, in der der Verdächtige zusammen mit seinen Eltern leben soll. Angetroffen wurde er aber nicht.

Messerattacke in Billstedt: Junger Mann tödlich verletzt

Die Beamten suchen weiter nach dem Mann. Nach MOPO-Informationen ist er für die Justiz kein Unbekannter und bereits in der Vergangenheit straffällig geworden.

Doch was hatte den Konflikt ausgelöst? Das ist unklar: Polizei und Staatsanwaltschaft hüllen sich wegen der aktuellen Ermittlungen in Schweigen.

Streit in Hamburg-Billstedt eskaliert: 17-Jähriger tot

Nachbarn hingegen sprechen von einem Streit, der sich „hochgeschaukelt“ habe. Eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen sei das nicht gewesen. Einen Zusammenhang mit einer Messerattacke vor drei Wochen an einer Tankstelle in der Nähe schließen die Ermittler bisher auch aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Angriff auf Kiez-Paten – steckt die Tschetschenen-Mafia dahinter?

Der Billstedter Mustafa S. wohnte nicht in dem Häuserkomplex, wo der Verdächtige wohnt, hatte aber eine Freundin dort, die er regelmäßig besucht haben soll. Eine Bekannte: „Er war ein netter Junge. Möge seine Seele im Paradies Ruhe finden.“

Der 17-Jährige schleppte sich schwer verletzt an die Billstedter Hauptstraße. RUEGA Der 17-Jährige schleppte sich schwer verletzt an die Billstedter Hauptstraße.

Im Netz finden sich weitere Beileidsbekundungen. Ein User sagt: „Du wirst uns fehlen. Wir lieben dich.“

Die Polizei wird die Lage in Billstedt die nächsten Tagen verstärkt im Auge behalten. Während die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft weiter nach dem Flüchtigen fahnden.