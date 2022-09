Grausiger Fund an der Alster: Passanten entdecken Leiche auf Brücke

Grausiger Fund in Hohenfelde: Passanten haben am Montagmorgen auf einer Brücke an der Alster eine leblose Person gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Laut Feuerwehr ging gegen 7.15 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Ein Passant meldete eine leblose Person auf einer Baustelle auf der Brücke am Schwanenwik. Ein Notarzt und ein Rettungswagen seien zum Einsatzort geschickt worden. Dort seien sichere Todeszeichen festgestellt worden.

Hamburg: Leiche wird zur Rechtsmedizin transportiert

Der Leichnam wurde ins Institut für Rechtsmedizin transportiert. Dort soll die Todesursache festgestellt worden. Laut Polizei sei ein Fremdverschulden auszuschließen. Vermutlich sein die Person infolge einer Krankheit verstorben.