Leichenfund beim Michel: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Nachdem am Montagmorgen eine männliche Leiche auf einer Wiese in der Nähe des Michels am Hohler Weg (Neustadt) gefunden wurde, hat die Hamburger Polizei in der Nacht zu Dienstag einen 46 Jahre alten Mann festgenommen: Ihm wird vorgeworfen, für den Tod des 62-Jährigen verantwortlich zu sein. Er kam in U-Haft.

Das Opfer soll in der Tatnacht mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden sein. Die Verletzungen deuteten darauf hin, teilte die Polizei mit. Ein Passant hatte den regungslos auf dem Boden liegenden Mann entdeckt.

Leichenfund beim Michel: Hamburger Polizei nimmt Mann fest

„Ermittlungen der Mordkommission in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft“, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte, hatten die Beamten auf die Spur des 46-Jährigen gebracht. Zielfahnder lokalisierten ihn in einem Hotel in St. Georg. Um 2 Uhr nachts nahmen sie ihn dann dort fest. „Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Portugiesenviertel und des Hotelzimmers wurden Beweismittel sichergestellt.“

Die Hintergründe der Tat und in welchem Verhältnis die Männer zueinander standen, sei noch unklar, so die Sprecherin. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. (dg)