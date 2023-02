Schockierender Fund am Kleinen Grasbrook in Hamburg: Auf einer Böschung am Spreehafen ist am Dienstag eine Leiche gefunden worden.

Es handele sich vermutlich um eine Frau, sagte eine Feuerwehrsprecher. Der Fundort befinde sich am Berliner Ufer.

Hamburg: Leiche im Spreehafen gefunden

Die Tote sei ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden. Hinweise auf die Todesursache gebe es noch nicht, so ein Sprecher der Polizei. (dpa/mp)