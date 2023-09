Leiche im Wasser vermutet: Großalarm an der Elbe

Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sind am Montagmorgen in die Straße Neumühlen (Ottensen) an der Elbe ausgerückt. Passanten hatten angeben, einen im Wasser treibenden Kopf gesehen zu haben.

Laut Feuerwehr ging der Notruf gegen 10.30 in der Einsatzzentrale ein. Gemeldet wurde, dass womöglich eine leblose Person im Wasser treibe. Der Anrufer wollte einen Kopf erkannt haben. Ein Großaufgebot rückte aus, darunter auch die Wasserschutzpolizei und Rettungstaucher.

Rettungshubschrauber unterstützt Suche aus der Luft

Während die Beamten die Wasserfläche absuchten, stieg auch ein Rettungshubschrauber auf, um die Suche aus der Luft zu unterstützen. Eine Person konnte allerdings nicht ausgemacht werden.

Dafür aber ein Eimer, der im Wasser trieb. Den hatten die Passanten für den Kopf eines Menschen gehalten. Nach gut einer Stunde wurde der Einsatz beendet.