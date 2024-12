Frauenleiche in Wohnung in Altona entdeckt – sie lag in einem Schrank

Bereits in der vorletzten Woche entdeckten Einsatzkräfte der Polizei in einer Wohnung in Altona-Nord eine Leiche. Die Beamten wurden am 29. November gegen 9 Uhr von Nachbarn alarmiert, da ein unangenehmer Geruch aus der Wohnung einer 34-jährigen Frau drang.

Beim Betreten der Wohnung in der Susanne-von-Paczensky-Straße fanden die Einsatzkräfte die tote Frau in einem Kleiderschrank. Nach Informationen der MOPO war die Verstorbene offenbar in einen Teppich oder ein ähnliches Material eingewickelt und im Schrank verstaut worden. Sie soll in dem Mehrfamilienhaus bereits mehrere Jahre gewohnt haben und die Mutter eines achtjährigen Jungen gewesen sein. Von ihrem Sohn sowie von ihrem Ehemann lebte sie getrennt.

Frauenleiche im Schrank entdeckt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau durch Fremdeinwirkung ums Leben kam. Ihr Tod liegt vermutlich deutlich vor dem 29. November. Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder mögliche Täter geben können.

Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden, wenn sie ab Mitte November verdächtige Beobachtungen im Bereich der Susanne-von-Paczensky-Straße gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.