Hamburg: Leblose Person am Elbufer gefunden

Trauriger Fund in Hamburg: Am Donnerstag ist am Elbufer in Altengamme eine leblose Person angespült worden. Die Feuerwehr konnte nur noch den Tod feststellen. Die Hintergründe und weitere Details sind noch unklar.

Um 13.48 Uhr wurden Einsatzkräfte zum Altengammer Elbdeich gerufen. Ein Passant hatte im Uferbereich eine leblose Person in der Elbe treiben sehen. Mit einem Großaufgebot trafen die Rettungskräfte in Altengamme ein, auch Taucher der Feuerwehr waren darunter.

Leiche am Elbufer entdeckt – Polizei ermittelt

Vor Ort konnten sie jedoch nur den Tod der Person feststellen. Angaben zu Alter oder Geschlecht liegen der MOPO derzeit nicht vor. Nach ersten Informationen soll es sich um eine ältere Person handeln. Für weitere Ermittlungen wurde der Leichnam in das Institut für Rechtsmedizin verbracht.