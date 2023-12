Lebensgefährlich! Mann klettert für Fußball in Hamburger Gleisbett

Leichtsinnige Aktion: Ein 32-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag in ein Gleis am Hamburger Hauptbahnhof geklettert, um einen Fußball aus dem Gleisbett zu holen.

Eine Präsenzstreife der Bundespolizei hat dies laut eigenen Angaben beobachten können. „Zu dem Zeitpunkt herrschte normaler Regelbetrieb im Hamburger Hauptbahnhof“, heißt es von den Beamten. „Ein Zug hätte jederzeit auf Gleis 14 verkehren können.“

Verfahren gegen 32-Jährigen – Bundespolizei warnt

In einem darauffolgenden Gespräch zwischen den Beamten und dem 32-Jährigen zeigte er sich einsichtig. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Gleisbereich eingeleitet.

Die Bundespolizei warnt die Bevölkerung davor, leichtsinnig die Bahnanlagen zu betreten. Der Aufenthalt im Gleisbereich sei lebensgefährlich und gefährde nicht nur einen selbst, sondern auch Reisende und Helfende. (mp/dpa)