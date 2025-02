Lautstarker Streit löst Polizeieinsatz aus

In einer Wohnung in der Großen Rainstraße in Ottensen ist es am Mittwoch zweimal zu lautstarken Streits gekommen. Beim zweiten Mal rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an.

Ein Streit in einer Wohnung in der Großen Rainstraße hat am Mittwochmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst: Bereits am Morgen sei aus dem Haus ein „lautstarker Streit“ gemeldet worden, so eine Polizeisprecherin. Als nun erneut Nachbarn die Polizei riefen, wurden mehrere Streifenwagen geschickt, um „eine Wohnungsüberprüfung vorzunehmen“.

Was genau vorgefallen ist und um wie viele Beteiligte es geht, ist weiterhin unklar.