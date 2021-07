Lauter Knall in der Nacht: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Wilhelmsburg –

Ein lauter Knall riss in der Nacht zu Sonntag die Anwohner zweier Straßen in Wilhelmsburg aus dem Schlaf. Unbekannte hatten dort einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Es ist 1.50 Uhr, als es im Bereich Wittestraße Ecke Thielenstraße einen ohrenbetäubenden Knall gibt. Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt.

Hamburg: Geldautomat gesprengt – Täter auf der Flucht

Die Wucht der Detonation ist groß. Mauerbrocken und Metallteile fliegen umher. Zwei Autos, die am Straßenrand geparkt sind, werden beschädigt. Nach wenigen Minuten sind mehrere Streifenwagen am Einsatzort. Von den Tätern fehlt jede Spur. Laut Auskunft der Polizei gelangten die Täter nicht an die Geldkassette. Das LKA hat die weiteren Ermittlungen übernommen.