Laternenmast und Baum gerammt: Mann will von Unfallort weg und belügt Polizei

An der Stein-Hardenberg-Straße in Tonndorf hat in der Nacht zu Sonntag ein 25 Jahre alter Mann laut Angaben der Hamburger Polizei einen schweren Unfall gebaut: Im Anschluss soll er sich gegenüber Beamten „äußerst aggressiv“ verhalten haben, wie ein Sprecher der MOPO mitteilte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Er war zuvor gegen 3.30 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Straße abkam: Dabei rammte er mit dem Auto einen Lichtmast und anschließend einen Baum. Das Auto – das seiner Freundin gehört – wurde stark beschädigt.

Hamburg: Mann belügt nach Unfall Polizei – Gewahrsam

„Der Mann stieg daraufhin aus, schloss das Fahrzeug ab und wollte sich offenbar entfernen“, so ein Polizeisprecher. „Dann kam eine Streifenwagen-Besatzung dazu.“

Polizisten begutachten den Unfall-Wagen.

Die Beamten dachten zunächst, der 25-Jährige sei nur Zeuge des Unfalls. Ihnen gegenüber soll der Mann auch zuerst falsche Personaldaten mitgeteilt haben. „Er wollte weg, verhielt sich aggressiv und kam den Aufforderungen nicht nach“, so der Sprecher. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt, gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Auch eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. (dg/röer)