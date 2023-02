Laster übersehen – Hamburgerin (86) kracht mit Smart in Graben

Am Samstagabend kommt es in Hamburg-Bergstedt (Bezirk Wandsbek) zu einem Unfall: Eine Seniorin will mit ihrem Smart in eine Einfahrt biegen. Dabei übersieht sie offenbar einen Lkw – es kommt zum Unfall.

Gegen 18 Uhr fährt eine 86-Jährige mit ihrem Kleinstwagen auf dem Wohldorfer Damm. Sie will in eine Einfahrt abbiegen, doch übersieht dabei einen Lkw.

Hamburg: 86-Jährige übersieht Lkw – Unfall

Die Frau kollidiert mit dem Fahrzeug, wobei Teile ihres Smarts abgerissen werden und sich im Lkw verkeilen. Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen sie im Anschluss aus dem Auto befreien, das schräg in einem Graben landet.

Durch den ausgelösten Airbag wird die 86-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen bringt sie in ein Krankenhaus. (vd)