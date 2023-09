Direkt an den Landungsbrücken: Taucher ziehen Leiche einer Frau aus der Elbe

Aus der Elbe vor den Landungsbrücken (St. Pauli) ist am Freitagmorgen eine Leiche geborgen worden. Sie kam ins Institut für Rechtsmedizin. Die Polizei ermittelt.

Passanten hatten gegen 7.30 Uhr den Notruf gewählt und die Beamten informiert: Ein lebloser Körper würde im Wasser treiben, die Person sehe tot aus.

Polizei will Ursache und Identität klären

Taucher der Feuerwehr bestätigten den Verdacht, konnten bereits in der Elbe schwimmend sichere Todeszeichen feststellen. Die Leiche – es war der Körper einer Frau – kam in einen Rettungswagen. Dort inspizierte die Polizei den Leichnam. Anschließend kam er in die Rechtsmedizin.

„Dort soll nun die Ursache und die Identität geklärt werden“, so ein Polizeisprecher. Noch seien die Umstände völlig unklar. (dg)