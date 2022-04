Lagerhallen in Flammen: Großeinsatz für Hamburger Feuerwehr

Eine brennende Lagerhalle hat in Bahrenfeld für ein Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Am Donnerstagmorgen waren die Einsatzkräfte noch immer mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie ein Polizeisprecher sagte. „Das wird auch noch dauern“.

Das Feuer war am Mittwochabend in der 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle in einem Gewerbegebiet ausgebrochen. „Wir haben 5. Alarm“, sagte ein Sprecher zur MOPO, womit eine größere Schadenslage mit erhöhtem Bedarf an Einsatzkräften beschrieben wird. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

Hamburg: Großbrand in Lagerhallen in Bahrenfeld

Bei dem Einsatz erlitt ein Feuerwehrmann Kreislaufbeschwerden. Er sei vor Ort behandelt worden. Zudem wurde ein Wohnhaus in der Nähe geräumt. Ob die Menschen mittlerweile in ihre Häuser zurückkehren konnten, war am Morgen nicht klar.

Über die Warn-App NINA wurde vor einer großen Rauchwolke gewarnt, die in Richtung Westen zieht. In Bahrenfeld, Niendorf, Eidelstedt, Lokstedt und Eimsbüttel sollten Fenster und Türen am besten geschlossen bleiben. Gegen 3.00 Uhr sei die Warnung nach Angaben der Polizei aufgehoben worden.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, der Einsatz dauerte gegen Mitternacht an. (tdo)