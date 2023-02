2021 haben Taschen- und Trickdiebe mehr als 2500 Mal in der Hamburger Innenstadt zugeschlagen – und das besonders im dichten Gedränge. Der zu beklagende Schaden ist hoch. Nun holte die Polizei zum Gegenschlag aus.

Immer wieder wird die Polizei in die Innenstadt gerufen. Häufig werden die Beamten von den Detektiven von Geschäften und Kaufhäusern rund um die Mönckebergstraße (Altstadt) angefordert. Aber auch Passanten, die von Trickdieben ausgenommen wurden, melden sich zuhauf.

Erschreckende Diebstahl-Zahlen in der City

Nach den Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, sind die Einkaufsmeilen rund um das Rathaus wieder gut besucht. Unter den zumeist Kauflustigen treiben sich aber auch Menschen mit kriminellen Absichten herum. Aktuelle Zahlen für 2022 fehlen noch, aber allein 2021 wurden 2661 Laden- und Trickdiebstähle bei der Polizei registriert. Die Dunkelziffer dürfte nach MOPO-Informationen weitaus höher liegen.

Aus diesem Grund führen die Beamten der Landes- und Bundespolizei immer mal wieder Schwerpunkteinsätze durch. So auch am vergangenen Dienstag und Mittwoch. Polizisten in Zivil hielten die geschulten Augen offen. Und schon kurz nach Einsatzbeginn erwischten sie einen Taschendieb – er hatte einer Frau die Geldbörse aus der Tasche gefingert und kam in U-Haft.

Pärchen klaut Sportsocken – Festnahme

Unmittelbar danach ein Einsatz bei Karstadt. Hier hatte der Kaufhausdetektiv ein Pärchen beim Ladendiebstahl erwischt. Als die Beamten eintrafen, wurde es hektisch.

Bei der Überprüfung der Personalien soll der Mann renitent geworden sein und Widerstand geleistet haben. Ihm wurden Handschellen angelegt. Bei ihm und seiner Begleiterin wurde Diebesgut in Form von Sportsocken bekannter Hersteller sichergestellt.

Polizisten überprüfen bei Karstadt ein junges Mädchen. Sie soll mit ihrem Freund Sportsocken gestohlen haben. BlaulichtNews Polizisten überprüfen bei Karstadt ein junges Mädchen. Sie soll mit ihrem Freund Sportsocken gestohlen haben.

Nur wenig später hasteten die Beamten in die Spitalerstraße. In einer Apotheke hatte ein Mann teure Kosmetika gestohlen. Was er nicht wusste: Zivilfahnder hatten ihn schon länger im Visier und die ganze Zeit observiert. Als er den Laden mit seiner Beute verlassen wollte, wurde er von den Polizisten schon erwartet. Er kam auf die Wache.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf Klautour in Hamburg – Polizei stellt Ladendiebe

Auch in der anstehenden Weihnachtszeit wird die Polizei wieder solche Schwerpunkteinsätze durchführen und sich unter das Volk der Einkäufer mischen, um Trick- und Taschendieben das Handwerk zu legen.