Kurz vor Weihnachten: Sohn ersticht Mutter – und ruft unter Tränen die Polizei

Einen Tag vor dem 4. Advent und nur wenige vor Weihnachten hat ein 49 Jahre alter Mann seine Mutter erstochen – sie erlag noch in ihrer Wohnung an der Ahrensburger Straße mehreren Stichverletzungen. Ihr Sohn, der auch die Polizei rief, ist bereits geständig.

Wie die MOPO erfuhr, hatte er nach der Tat den Notruf gewählt und die Beamten in die Wohnung geführt. Unter Schluchzen und Tränen soll er dann die Tötung seiner eigenen Mutter gestanden haben. Die 79-Jährige lag in einer Blutlache am Fußboden, regungslos, und konnte nicht mehr reanimiert werden – weder von Polizisten und Sanitätern noch vom Notarzt.

Hamburg: Sohn ersticht Mutter – und ruft dann die Polizei

„Beamte nahmen der 49-Jährigen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in der Wohnung vorläufig fest“, teilte ein Polizeisprecher mit. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“

Rettungskräfte vor dem Wohnhaus an der Ahrensburger Straße in Hamburg-Wandsbek.

Noch am Abend übernahm die Mordkommission. Ermittler in Weiß durchsuchten die Wohnung der Getöteten im Erdgeschoss nach Spuren, auch draußen durchkämmten Streifenpolizisten das Gebiet. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde am Tatort sichergestellt.

Der Sohn soll nicht zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung gelebt haben. Bewohner berichteten aber von Streitigkeiten, wenn sich Mutter und Sohn gesehen haben – „lautstarke Auseinandersetzungen. Das klang nie gut“, beschreibt es ein Nachbar gegenüber der MOPO.

Der 49-Jährige soll in der Vergangenheit schon psychisch auffällig gewesen sein. Ob aber tatsächlich eine Krankheit die Tötung begünstigte oder gar auslöste, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Mordkommission.