Er piepte beim Kochen: Frau will Rauchmelder abstellen und stürzt

In einem Haus in Langenhorn ist eine Frau am Freitag in ihrer Küche schwer gestürzt. Dabei wollte sie nur einen piependen Rauchmelder ausschalten.

Die Retter wurden um 11 Uhr zu einem Wohnhaus im Wördenmoorweg gerufen. Dort hatten Nachbarn einen piependen Rauchmelder wahrgenommen.

Langenhorn: Piepender Rauchmelder führt zu Unfall

Zu löschen gab es für den Zug der Feuerwache 16 aber nichts. Dafür mussten sie die Bewohnerin medizinisch versorgen.

Die war auf einen Hocker gestiegen, um den piependen Rauchmelder auszuschalten, der während des Kochens ausgelöst worden war. Dabei verlor sie das Gleichgewicht, stürzte auf den Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie musste in eine Klinik gebracht werden.