Kurioser Einsatz: Polizei kommt wegen Einbruch – Paar versteckt sich unter Bett

Rothenburgsort –

Kurioser Einsatz in Hamburg: Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Wohnhaus an der Billhorner Kanalstraße gerufen worden. Zeugen vermuteten einen Einbruch. Es kam alles anders. Trotzdem: Ein Mann (36) und eine Frau (54) wurden vorläufig festgenommen.

Der 36-Jährige soll gegen 14 Uhr mit einem Fahrrad am Haus angekommen sein, seinen Drahtesel dort abgestellt haben. Laut Polizei gelang er dann über einen Balkon in die Hochpaterrewohnung – für Anwohner, die die Szene beobachteten, offenbar verdächtig genug, den Notruf zu wählen.

Polizei wegen Einbruch gerufen – Paar versteckt sich unter Bett

Als die Polizei ankam, keine Einbruchsspuren feststellen konnte, dann an die Tür klopfte und auch klingelte, kam kein Lebenszeichen aus der Wohnung. Die Beamten wurden stutzig und riefen ihre Kollegen von der Feuerwehr. Die öffneten die Tür dann mit einer Flex.

Im Inneren der Wohnung: weiter Stille. Keine Menschen. Drei Räume waren frei zugänglich und wenig interessant. Dann eine weitere Tür, von innen verschlossen: das Schlafzimmer. Wieder wurde auf Klopfen und Rufen nicht reagiert. Auch diese Tür wurde aufgebrochen.

Polizei-Einsatz in Hamburg: Beamte finden Frau und Mann unterm Bett

Drinnen wurden die Polizisten dann fündig: Unter einem Bett lagen der 36-Jährige und eine 54-jährige Frau, die wohl schon vorher in der Wohnung war und den Mann über ein Fenster hereingelassen hatte. Gegenüber der Polizei machten sie keine Aussage.

Möglich, dass die Frau illegaler Prostitution nachging und einen Freier empfing. Sicher ist: Beide kamen mit auf die Wache – eine Polizeisprecherin: „Es besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts.“