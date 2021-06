Kurioser Einsatz in Hamburg: Feuerwehreinsatz wegen klingelndem Wecker

Steilshoop –

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste der Löschzug der Feuerwache Barmbek am Donnerstagabend ausrücken. Mieter eines Wohnblock hatten den Notruf gewählt, weil sie meinten, dass in einer der Wohnungen der Rauchmelder schrillte. Am Einsatzort machten die Retter dann eine kuriose Entdeckung.

Es ist 23.50 Uhr, als ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr eingeht. Der Anrufer meldet schrillende Rauchmelder aus einer Wohnung am Cesar-Klein-Ring. Weil befürchtet wird, dass der Mieter hilflos in der Wohnung sei, rückt neben einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr auch ein Rettungswagen an.

Am Einsatzort angekommen, können die Retter schnell Entwarnung geben. In der Wohnung klingelte lediglich ein Wecker unablässig. Der Mieter war nicht daheim. Einer der Retter zog den Stecker und hatte so die vermeintliche Gefahr schnell gebannt.