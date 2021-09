Fahren ohne Fahrschein in Bus und Bahn kann ungeahnte Konsequenzen haben. Ein 42-Jähriger wollte am Montagmorgen von Hamburg aus nach Bukarest fliegen – doch am Flughafen zog ihn die Bundespolizei vorerst aus dem Verkehr. Ein Haftbefehl lag vor.

Gegen 7.30 Uhr überprüften die Beamten den 42-jährigen Mann routinemäßig bei der Ausreisekontrolle. Das Fahndungssystem der Bundespolizei schlug Alarm: Die Staatsanwaltschaft Bremen hatte den Reisenden zur Festnahme ausgeschrieben. Gleich in acht Fällen sei er ohne Führerschein beim Autofahren erwischt worden.

Hamburger Flughafen: Freunde retten Reisenden vor Haft

Wegen „Erschleichens von Leistungen“ musste er entweder 450 Euro zahlen – oder für 45 Tage in den Knast. Passendes Bargeld hatte der 42-Jährige zwar nicht dabei, dafür aber hilfsbereite Kontakte. Einige Telefonate später hatte ihm ein Freund das Geld per Expressüberweisung geschickt. Und nach ein bisschen Aufregung ging die Reise schließlich weiter. (fbo)