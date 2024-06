Kurios: Darum schleppt ein Polizist ein Fußballtor durch die Gegend

Das Scheppern der über den Asphalt gezogenen Alu-Gestänge war dermaßen laut, dass es einer Streifenwagenbesatzung auffiel: Polizisten nahmen am Mittwochabend in St. Georg ein junges Pärchen vorläufig fest. Es hatte versucht, Fußballtore von einem Schulhof zu stehlen.

Die junge Frau und ihr Begleiter waren offenbar in Alkohollaune auf die Idee gekommen, zwei kleine Fußballtore auf dem Gelände einer Schule an der Norderstraße zu stehlen. Wie der Abtransport gemeistert werden könnte, hatten sie sich jedoch offenbar nicht überlegt.

Diebe vorläufig festgenommen

So zogen sie das Alu-Gestänge einfach hinter sich her und verursachten damit einen ohrenbetäubenden Lärm, der die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich zog. Die Polizisten stoppten die beiden und nahmen sie vorläufig fest. Die Fußballtore schleppten die Beamten später wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück.