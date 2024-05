Explosionsgefahr im Hamburger Westen gebannt: Kupferdiebe sorgten für Gasalarm

In Iserbrook gab es am Dienstag einen größeren Feuerwehreinsatz. Ersten Angaben zufolge sollen Unbekannte Kupferrohre in einem leerstehenden Haus demontiert haben. Gas strömte aus, eine Hauptverkehrsstraße musste teilweise gesperrt werden.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr alarmiert. Anwohner meldeten einen starken Gasgeruch in der Umgebung an der Sülldorfer Landstraße. Mehrere Einsatzfahrzeuge und der Führungsdienst rückten an. Anscheinend hatten Metalldiebe die Gasleitungen demontiert.

Wichtige Verbindungsstraße war teilweise gesperrt

Laut einem Feuerwehrsprecher herrschte akute Explosionsgefahr. Zusammen mit dem Gasnetzbetreiber konnte man das Gasleck aber provisorisch abdichten. Während des gegen 16 Uhr beendeten Einsatzes war die Sülldorfer Landstraße teilweise gesperrt. Ob tatsächlich Kupferdiebe unwissentlich oder rücksichtslos den Einsatz auslösten oder ob es einen anderen Grund für das Gasleck gab, ermittelt nun die Polizei.