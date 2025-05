Kulturverein im Phoenix-Viertel öffnet unerlaubt – und wird wieder dicht gemacht

Erst am Dienstagabend wurde der Kulturverein „White Lion Kulturtreff“ im Phoenix-Viertel durch einen koordinierten Einsatz von Bezirksamt, Finanzamt, Zoll und Polizei geschlossen. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten am Beckerberg hatten die Einsatzkräfte Drogen entdeckt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Kellerdecke unerlaubt durchbrochen worden war, was die Statik des Gebäudes gefährdet. Das Bauamt sprach daraufhin ein Nutzungsverbot für die Vereinsräume im Erdgeschoss aus.

Am Freitagmittag stellten Polizisten bei einer Streifenfahrt fest, dass das Ladenlokal wieder geöffnet war. Im Inneren trafen sie auf fünf Personen, die allesamt als polizeibekannt gelten. Eine erneute Durchsuchung der Vereinsräume sowie des Kellers förderte 35 Gramm Marihuana zutage, die unter einer Zwischendecke versteckt waren. Einer der Gäste trug zudem mehrere abgepackte Druckverschlussbeutel mit Marihuana und Kokain bei sich.

Verfahren gegen eine Frau und einen Mann

Zur Unterstützung wurde der Polizeihund Whisper hinzugezogen, der mit seiner feinen Nase weitere Hinweise lieferte. Unter anderem fand er Verpackungsmaterial, wie es für den Handel mit Drogen verwendet wird. Gegen zwei Verantwortliche des Vereins, eine 49-jährige Frau und einen 61-jährigen Mann, wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Handels mit Drogen eingeleitet. Auch ein 24-Jähriger, der vor Ort angetroffen wurde, sieht sich nun mit Ermittlungen konfrontiert.

Das Bezirksamt wurde über die unerlaubte Wiedereröffnung des Vereins informiert. Welche Konsequenzen dies nach sich ziehen wird, war am Freitagabend noch nicht bekannt.