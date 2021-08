Küchenzeile in Brand: Hamburg: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Barmbek-Süd –

Bei einem Feuer in Barmbek-Süd ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war offenbar eine Küchenzeile in dem Apartment des Mannes im 7. Stock in Brand geraten. Nachbarn mussten evakuiert werden, auch ein Notarzt war im Einsatz.

Der Notruf ging gegen 6.45 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete eine starke Rauchentwicklung aus einem Apartmenthaus an der Wagnerstraße. Weil befürchtet wurde, dass Menschen gerettet werden müssten, wurde die Alarmstufe „Y“ ausgelöst. Das passiert immer, wenn Personen in Gefahr sind.

In Hamburg: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge und ein Notarzt an. Die Retter löschten brennendes Küchen-Mobiliar in einem der Appartements. Hier fanden sie auch einen Schwerverletzten. Er hatte massive Verbrennungen und kam in eine Klinik. Die Bewohner der Nachbarwohnungen mussten evakuiert werden. Nach gut 45 Minuten war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt.