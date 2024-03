Küchenbrand in Hamburg: Zwei Bewohner verletzt

Bei einem Küchenbrand in Rothenburgsort sind am Montagnachmittag zwei Bewohner verletzt worden. Einer davon kam mit Verbrennungen an den Händen in die Klinik. Er hatte offenbar versucht, selbst zu löschen.

Zu dem Einsatz kam es gegen 15.10 Uhr in einem Wohnhaus an der Ausschläger Allee. In einer der Wohnungen war in der Küche ein Brand ausgebrochen. Die Flammen hatten sich rasch ausgebreitet. Ein Löschzug und zwei Rettungswagen waren im Einsatz.

Mit Verbrennungen an den Händen in Klinik

Laut Feuerwehr wurden bei dem Brand zwei Menschen verletzt. Einer hatte Verbrennungen an den Händen und kam in eine Klinik. Flammen und Qualm sorgten für hohen Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

