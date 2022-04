An Kreuzung: Transporter und Auto stoßen zusammen – Verletzte und Sperrung

Schwerer Unfall in Tonndorf: An der Kreuzung Stein-Hardenberg-Straße/Am Pulverhof sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Es gab zwei Verletzte.

Um kurz vor 13 Uhr rief ein Passant bei der Polizei an und meldete den Unfall. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Autofahrerin nach links abbiegen wollte, dabei aber den von geradeaus kommenden Transporter übersah. „Es kam zur Kollision“, so ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Die Autos blieben auf der Kreuzung stehen.

Unfall in Hamburg: Transporter und Auto stoßen zusammen

Kräfte der Feuerwehr versorgten beide Fahrer; die Autofahrerin erlitt Bein- und Oberkörper-Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. In ihrem Wagen waren sämtliche Airbags ausgelöst worden.

Die Kreuzung musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu größeren Staus. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei übernahm die Ermittlungen. (dg)