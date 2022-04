Drei Verletzte bei Kreuzungs-Crash in Hamburg – Vollsperrung

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Luxus-Karossen sind am Freitagabend in Wandsbek drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Es kam zur stundenlangen Vollsperrung in Richtung City.

Laut Polizei-Lagedienst passierte der Unfall gegen 21 Uhr an der Kreuzung Rüterstraße Ecke Wendemuthstraße. Hier war es zu einem Frontal-Crash zwischen einem BMW und einem Mercedes-SUV gekommen. Einer der Autofahrer habe die nötige Sorgfalt missen lassen, wie ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage sagte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Unfall beim Abbiegen – drei Verletzte bei Unfall in Wandsbek

Der Unfallverursacher (38) sowie die Insassen (26 und 17 Jahre) des anderen Fahrzeugs wurden dabei verletzt. Alle kamen in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt, der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Die Rüterstraße wurde bis ca. 1.20 Uhr in Richtung City voll gesperrt.