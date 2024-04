Kreuzung in Hamburg: Vans krachen ineinander – dann kippt einer auf die Seite

Am frühen Freitagabend kracht es in Billbrook: Zwei Vans kollidieren an einer Kreuzung miteinander – einer kippt dabei auf die Seite. Die Insassen haben riesiges Glück.

Zum Unfall kam es um kurz nach 19.30 Uhr auf der Straße Billbrookdeich Ecke Wöhlerstraße, wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Mercedes-Van in einen Nissan-Van gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf die Seite gekippt und blieb so liegen – mitten auf der Kreuzung!

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Angst und Ärger bei den Mitarbeitern der Stadtreinigung

– Warum Hamburg die Verteilung von Flüchtlingen nicht gerecht hinbekommt

– Das erschütternde Weltbild eines G20-Polizisten

– 20 Seiten Sport: Jean-Luc Dompé im exklusiven Interview, St. Pauli-Stürmer Eggestein von A bis Z

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag der Woche

Riesen-Glück im Unglück: Laut Polizei und Feuerwehr sei bei dem Crash niemand verletzt worden. Allerdings traten Betriebsstoffe aus, die sich weit über die Straße verteilten.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, hatte der Unfall auch Folgen für den Verkehr: Weil die Fahrbahn zwischenzeitlich für die Aufräumarbeiten gesperrt werden musste, stellten die Buslinien ihren Betrieb ein. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt, auch die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. (idv)