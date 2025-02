Müllverbrennung wird zur Koksverbrennung – schon wieder!

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen startete am Mittwochmorgen ein Konvoi aus Blaulichtfahrzeugen am Strafjustizgebäude (Neustadt). Grund für den starken Aufwand: Eine große Menge sichergestelltes Kokain sollte vernichtet werden.

Gegen 8.30 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge der Polizei am Strafjustizgebäude am Sievekingplatz vor. Darunter auch ein gepanzertes Auto einer Spezialeinheit. Alle Beamten waren schwer bewaffnet. Und das hatte seinen Grund. In dem Gerichtsgebäude ist auch die Asservatenkammer untergebracht. Darin lagerten unter anderem rund 1,2 Tonnen Kokain, das bei verschiedenen Razzien sichergestellt wurde.

Es ist der zweite Transport binnen weniger Tage. Schon Mitte Februar waren große Mengen sichergestellte Drogen in der Müllverbrennung an der Borsigstraße vernichtet worden.

Der schwer gesicherte Transport erreichte sein Ziel ohne Probleme – Kokain im Wert von fast 100 Millionen Euro geht nun in Rauch auf.