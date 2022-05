Kontrollen in Hamburg: Viele Verstöße durch Fahrrad- und Rollerfahrer

Die Fahrradstaffeln der Hamburger Polizei sind am Dienstag erneut zu einer Kontrollaktion in der Neustadt sowie in Harvestehude, Wandsbek und Harburg ausgerückt. Ziel: die Sicherheit der sogenannten ungeschützten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Dabei wurden umfangreiche Verstöße festgestellt.

Die Beamten der Verkehrsdirektionen waren von 7.30 bis 13.30 Uhr in den Stadtteilen unterwegs. Ihr Hauptaugenmerk lag bei der Missachtung von Rotlicht und das Benutzen der verkehrten Fahrbahnseite. In den sechs Stunden der Kontrolle wurden 281 Personen und 311 Fahrräder und Scooter überprüft.

In Hamburg: 104 Radfahrer bei Rotlichtfahrt erwischt

115 Radler wurden gestoppt, weil sie auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite radelten. Das wird mit einem Bußgeld von 20 Euro belegt. 104 wurden erwischt, als sie eine rote Ampel missachteten. Dafür wurde ein Bußgeld von mindestens 60 Euro fällig sowie 1 Punkt in Flensburg. Wenn Radfahrer zusätzlich jemanden bei einer Rotlichtfahrt gefährden oder gar einen Unfall verursachen, werden 100 Euro bzw. 120 Euro plus ein Punkt in Flensburg fällig. Fünf Radler telefonierten am Lenker und müssen dafür 55 Euro zahlen.

Bußgelder in gleicher Höhe gelten auch für die Nutzer von E-Scootern. 21 wurden gestoppt, weil sie auf der falschen Fahrbahnseite fuhren. Neun missachteten eine rote Ampel. In drei Fällen stoppten Polizisten Scooterfahrer, weil sie zu zweit auf dem Fahrzeug unterwegs waren.

Neun Nutzer stellten den E-Roller nach Gebrauch verbotswidrig ab. In einem Fall schritten die Beamten ein, weil ein E-Flitzer an Minderjährige überlassen wurde.

Großkontrolle: Viele Pkw parkten auf Rad- und Gehwegen

Aber auch Autofahrer hatten die Polizisten im Visier. 27 wurden abgezettelt, weil sie auf Rad- oder Gehwegen parkten. Sechs wendeten verbotenerweise, zwei telefonierten am Lenkrad und weitere zwei fuhren trotz Rotlichlicht über die Ampel. Bei zwei Pkw war der TÜV abgelaufen.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Schwerpunkteinsätze und Großkontrollen durchführen, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und Verstöße konsequent zu ahnden.