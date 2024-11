Kontrollen am Hauptbahnhof und auf dem Kiez – wieder viele Waffen gefunden

Wie wichtig die Überprüfung zur Einhaltung der Waffenverbotszonen ist, zeigte sich mal wieder während einer Kontrolle am Samstagabend am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) und an der Reeperbahn (St. Pauli). Dort wurden erneut viele Waffen sichergestellt.

Laut einer Polizeisprecherin waren am Samstag ab 18 Uhr bis Sonntag 3 Uhr rund 220 Beamte von Landes- und Bundespolizei am Hauptbahnhof und an der Reeperbahn im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Mitarbeitern der DB-Sicherheit.

Auch Schlagstöcke und Schlagringe wurden sichergestellt. Bundespolizei Auch Schlagstöcke und Schlagringe wurden sichergestellt.

Das Ziel war, die dortigen Waffenverbotszonen zu kontrollieren. In beiden Gebieten herrscht ein generelles Waffenverbot. Das Mitführen von Schusswaffen, Messern, Schlagringen und anderen gefährlichen Gegenständen ist strikt verboten. An der Reeperbahn gilt an den Wochenenden zwischen 22 und 6 Uhr zudem ein Glasflaschenverbot.

Das könnte Sie auch interessieren: Einsatz auf dem Winterdom: Schon kurz nach Eröffnung werden Waffen entdeckt

Daran hielten sich ganz offenbar nicht alle. 16 gefährliche Gegenstände wie Messer, Reizgaskartuschen, Schlagringe und Schlagstöcke wurden sichergestellt. Knapp 50 Strafverfahren wurden eingeleitet, darunter auch welche wegen ausländerrechtlicher Delikte, Drogenbesitz und Körperverletzung.