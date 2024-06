Beschleunigung unterschätzt? E-Mietwagen kracht gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall in Bahrenfeld: Ein Carsharing-Wagen ist am Mittwochmorgen gegen einen Baum an der Notkestraße gelenkt worden. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Laut Polizei verlor der Mann um kurz vor 10 Uhr aus noch unbekannten Gründe die Kontrolle über seinen Wagen: Mit dem Cupra Born des Anbieters „Miles“ (204 PS, 310 Nm Drehmoment) kam er rechts von der Straße ab, krachte erst gegen ein geparktes Fahrzeug, dann gegen den Baum.

Mann kommt ins Krankenhaus

Sowohl das Auto des Mannes als auch das geparkte wurden bei dem Unfall schwer beschädigt: Jeweils ein Rad an beiden Autos riss aus der Verankerung.

Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus. Er galt laut Feuerwehr als schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Weitere Menschen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Die Polizei sperrte die Straße und nahm den Unfall auf. Zwischenzeitlich war die Notkestraße dafür gesperrt, es kam zu Staus. Die Ursache für den Kontrollverlust ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dg)