So dreist tricksten zwei Männer Hamburger Kontoinhaber aus

Sie nutzten die Gutgläubigkeit und Geldnot von Menschen aus. Dafür erhielten zwei Männer aus Winterhude am Mittwochmorgen Besuch von Fahndern der Fachdienststelle für Trickbetrug.

Die Masche der beiden 23-jährigen Tatverdächtigen: Sie kontaktierten Personen per WhatsApp und warben diese an, ihre Konten für Geldeingänge zur Verfügung zu stellen. Danach sollte dieses Geld in bar an einen der Männer wieder ausgezahlt werden. Dafür sollten die Kontoinhaber einen Obolus erhalten.

Vier Objekte in Hamburg durchsucht

Aufgrund gewonnener Erkenntnisse wurden Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und genehmigt. Diese wurden nun vollstreckt.

Objekte in Lurup, Winterhude, Altona und Barmbek-Nord wurden durchsucht. Die Adressen galten als Anlaufpunkte der Tatverdächtigen. Die 23-Jährigen wurden vorläufig festgenommen.