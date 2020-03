Komplette Elbtunnel-Röhre gesperrt: Bis zu vier Stunden warten – Zement-Stau auf A7

Nachdem am Donnerstag völliges Chaos vorm Elbtunnel durch eine Fahrbahn-Absackung entstanden war, kommt jetzt der nächste Nerven-Killer: Die dritte Röhre des Elbtunnels ist seit Sonntag mittags dicht. Autofahrer berichten von vier Stunden Zeitverlust, weil es auf der einen übrig gebliebenen Spur überhaupt nicht voran geht. 13 Kilometer Zement-Stau!

Der Grund für die Sperrung der Röhre Richtung Süden sind Bauarbeiten im Bereich Waltershof hinterm Tunnel. Da eine ganze Röhre dicht ist, bedeutet das auch Behinderungen an den Auf- und Abfahrten. So können Autofahrer weder in Othmarschen noch in Bahrenfeld auf die Autobahn Richtung Süden fahren. Und auch die Autobahn-Ausfahrt Bahrenfeld ist dicht.

Hamburg: Fernverkehr auf A7 soll ausweichen

Der Fernverkehr soll ab Neumünster Süd über die B205 in Richtung Segeberg, die A21 bis zum Kreuz Bargteheide und anschließend die A1 in Richtung Hamburg ausweichen.

Außerdem geht es im März jetzt weiter mit den Ausbauarbeiten der A7. Dafür müssen alle Brücken nach und nach ausgetauscht werden. Dafür sind viele Straßenbauarbeiten nötig. Los geht es jetzt im März im Bereich der Auffahrt Othmarschen, an der Walderseestraße/Behringstraße.

Autobahn A7: Ausbau in Hamburg startet in Altona

Um die Autobahn-Überführungen für den Abbruch vorzubereiten, müssen alle Verkehrsinseln, Beleuchtung, Brückenkappen (äußere Begrenzung des Brückenbauwerks, Geländer, etc.) und Ampeln zurückgebaut und entsprechende Provisorien errichtet werden. Das wird zu massiven Einschränkungen im Verkehr in Altona führen.

Die Vorbereitungen der einzelnen Überführungsbauwerke für den erforderlichen Abbruch werden laut Behörde zeitversetzt beginnen. Die Maßnahmen starten an der Walderseestraße/ Behringstraße Anfang März, am Osdorfer Weg/ von Sauer Straße voraussichtlich Mitte Mai und an der Bahrenfelder Chaussee voraussichtlich im August.