Kollision auf der Elbe – Schiffsverkehr im Hamburger Hafen gesperrt

An der Retheklappbrücke in Wilhelmsburg ist am Sonntagnachmittag ein Dalben abgerissen – vermutlich wurde er von einem Stückgutfrachter beschädigt. Die Hafenbehörde hat die Weiterfahrt des Schiffes untersagt, weil es nun auf Schäden untersucht werden muss. Die Rethe am Blumensandhafen wurde für den Schiffsverkehr gesperrt.

Laut Polizei passierte der Vorfall gegen 13.40 Uhr. Der 225 Meter lange Frachter „GNG Concord 1“ wollte bei der Einfahrt in den Freihafen die Brücke durchfahren. Dabei wurde entdeckt, dass einer der Dalben abgerissen war. Die Dalben sind zum Schutz vor einer Kollision mit der Brücke im Wasser eingelassen. Es wird vermutet, dass der Stückgutfrachter dagegen gefahren ist.

Hamburger Hafen: Weiterfahrt gestoppt

Schäden an der Brücke können mittlerweile ausgeschlossen werden. Ob das Schiff beschädigt wurde, wird nun untersucht. Aus diesem Grund haben Beamte der Wasserschutzpolizei und die Hafenbehörde die Weiterfahrt des Frachters untersagt.

Der Schiffsverkehr in dem Bereich wurde gestoppt. Die Untersuchungen am mutmaßlichen Havaristen dauern an.