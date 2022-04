Koks, Gras, Tabletten: Hamburger Polizei filzt Wohnung von Drogendealer-Ehepaar

Zivilfahnder der Hamburger Polizei haben am vergangenen Freitagabend eine Wohnung an der Louise-Schröder-Straße in Altona-Altstadt durchsucht, aus der heraus das dort lebende Ehepaar offenbar mit Drogen gehandelt haben soll. Auf die Spur des 53-Jährigen und der 51-Jährigen kamen die Beamten eher zufällig.

Laut Angaben eines Polizeisprechers fiel den Fahndern ein „sich auffallend konspirativ verhaltender Mann“ auf, der in das Mehrfamilienhaus an besagter Straße ging. Nach kurzer Zeit soll er es wieder in Richtung Reeperbahn verlassen haben. Die Fahnder kontrollierten ihn, fanden bei dem 39-Jährigen kleine Mengen Marihuana, Haschisch und Koks.

Hamburger Polizei filzt Wohnung von Drogendealer-Ehepaar

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin einen Dursuchungsbeschluss für die inzwischen von Beamten identifizierte Wohnung in dem Mehrfamilienhaus, „der unverzüglich von den Zivilfahndern vollstreckt wurde“, so der Sprecher weiter. In der Wohnung wurden laut Polizei acht Kilo Marihuana, rund 1000 Gramm Haschisch, etwas Koks und mehr als 1000 Tabletten eines „verschreibungspflichtigen Substitutionsmittels“ gefunden und sichergestellt.

Das Ehepaar wurde in Handschellen abgeführt. Auch mehrere Handys und 1000 Euro in bar nahmen die Fahnder mit – alles werde nun ausgewertet, teilte der Sprecher ferner mit. (dg)